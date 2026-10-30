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Caso Stasi, Irto: ‘Dal Governo doppia misura. Garantisti con i propri e giustizialisti con gli avversari’

"Profondamente ingiusto che si alimentino processi mediatici prima che i fatti siano accertati" le parole del senatore dem

30 Ottobre 2026 - 07:30 | Comunicato stampa

nicola irto flavio stasi

“La politica dovrebbe avere una morale, sempre: il rispetto delle persone, la presunzione di innocenza e la capacità di giudicare i fatti senza pregiudizi.

Purtroppo, però, dalle parti del Governo troppo spesso assistiamo a una doppia misura: garantisti quando le vicende giudiziarie riguardano i propri esponenti, giustizialisti quando coinvolgono gli avversari politici. In un caso si invocano prudenza e rispetto della magistratura, nell’altro si moltiplicano accuse, giudizi sommari e tentativi di delegittimazione.

Irto: «Trovo profondamente ingiusto che si alimentino processi mediatici»

È quanto sta accadendo con Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, una persona che conosco e della quale apprezzo il rigore morale, la serietà e l’impegno amministrativo. Trovo profondamente ingiusto che si alimentino processi mediatici prima che i fatti siano accertati. A Flavio esprimo la mia piena solidarietà e la mia vicinanza umana e politica. Sono certo che chiarirà ogni contestazione“. Lo ha scritto in un post sui social il senatore reggino e segretario regionale del pd Nicola Irto.

«Il rispetto non può cambiare a seconda del colore politico»

“La presunzione di innocenza non può essere un privilegio per pochi. Il rispetto non può cambiare a seconda del colore politico.

Una politica davvero responsabile non usa due pesi e due misure: garantisce a tutti la stessa dignità e non condanna nessuno prima che la giustizia abbia fatto il suo corso. È questa la democrazia”.

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