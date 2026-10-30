Alessandro Borghese torna in Calabria: ‘Una terra che ti sorprende anche a mille metri d’altitudine’ – FOTO

Tra boschi secolari, tradizioni e sapori autentici, le telecamere di 4 Ristoranti accendono i riflettori su di un magnifico "lato" della Calabria

Dalle meraviglie dello Stretto al fascino delle montagne calabresi. Alessandro Borghese torna a raccontare la Calabria, questa volta lasciandosi conquistare dalla bellezza incontaminata della Sila, tra boschi secolari, paesaggi suggestivi e una tradizione gastronomica che affonda le proprie radici nella cultura contadina.

Lo chef e volto televisivo di 4 Ristoranti ha dedicato un nuovo post social all’Altopiano Silano, accompagnando il racconto con parole di grande apprezzamento per un territorio che continua a sorprendere per la sua ricchezza naturalistica, storica e culinaria.

Borghese racconta la Sila: “Un’altra Italia straordinaria”

Un vero e proprio viaggio alla scoperta delle bellezze calabresi, quello descritto dallo chef, che ha voluto soffermarsi non soltanto sui paesaggi, ma anche sulla storia e sulle tradizioni che rendono unica questa parte della regione.

“La Calabria ti sorprende anche a mille metri d’altitudine. La Sila è una distesa immensa di boschi secolari, laghi incastonati tra le montagne e aria che profuma di resina”.

Borghese prosegue il suo racconto soffermandosi su uno dei simboli più rappresentativi dell’Altopiano:

“Qui il pino laricio raggiunge dimensioni monumentali e il suo legname ha attraversato i secoli, dalle capriate della Basilica di San Pietro alle travi della Reggia di Caserta… e forse anche oltreoceano”.

Un riferimento anche agli antichi mestieri e alla Riserva di Fallistro, dove si trovano i celebri Giganti della Sila.

“Per secoli i piciari ne hanno raccolto la resina per ricavare la pece, lasciando tracce ancora visibili sui Giganti della Sila, alberi di circa 350 anni oggi custoditi nella Riserva di Fallistro”.

Le telecamere di 4 Ristoranti tra Spezzano della Sila e Camigliatello

L’Altopiano Silano accoglie in questi giorni Alessandro Borghese e la troupe di 4 Ristoranti, impegnati nelle riprese di una nuova puntata del celebre programma televisivo.

Le telecamere si muovono tra il centro storico di Spezzano della Sila e le vie di Camigliatello Silano, alla scoperta di alcune delle realtà ristorative più rappresentative del territorio.

Una nuova sfida gastronomica che permetterà di raccontare, attraverso i protagonisti della ristorazione locale, l’identità culinaria di una delle aree montane più affascinanti del Sud Italia.

E proprio alla cucina Borghese dedica un passaggio del suo messaggio:

“Montagna da vivere tutto l’anno, dalle passeggiate nei boschi alle piste da sci. E a tavola? Una cucina di montagna schietta, generosa e legata alle tradizioni contadine”.

Da Reggio Calabria alla Sila, Borghese continua a celebrare la regione

Non è la prima volta che lo chef manifesta pubblicamente il proprio entusiasmo per la Calabria.

Durante le riprese della puntata di 4 Ristoranti a Reggio Calabria, Borghese aveva conquistato l’attenzione dei cittadini con le sue dichiarazioni dedicate alla città dello Stretto.

“Reggio è pazzesca”, aveva esclamato ammirando il lungomare, il panorama sulla Sicilia e le bellezze architettoniche della città.

Poi la visita ai Bronzi di Riace, gli scatti al Castello Aragonese e all’Opera di Tresoldi, fino al messaggio rivolto soprattutto ai giovani reggini: “A Reggio Calabria non serve aggiungere ingredienti. C’è già tutto! Serve solo saperli mescolare, con pazienza, creatività e passione”.

Adesso il viaggio prosegue idealmente verso le montagne silane, con un’altra occasione per mostrare al pubblico nazionale una Calabria diversa, lontana dagli stereotipi e ricca di luoghi, storie e tradizioni da scoprire.

Il programma televisivo diventa così anche una vetrina per le attività ristorative e per i territori che le ospitano, mettendo insieme gastronomia, turismo e cultura.

A chiudere il suo racconto è lo stesso Borghese, con parole che racchiudono il senso di questa nuova esperienza:

“Con Alessandro Borghese – 4 Ristoranti torniamo a esplorare un’altra Italia straordinaria, fatta di persone, sapori e luoghi che meritano di essere conosciuti”.

E la Calabria, ancora una volta, si prepara a mostrare le sue bellezze davanti alle telecamere nazionali.