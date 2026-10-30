Da Rende a Reggio, l’Oktoberfest Calabria raddoppia: la novità per il 2027

Una bella notizia per gli amanti della birra: l’Oktoberfest Calabria arriverà anche a Reggio Calabria nel 2027.

Ad annunciarlo, pochi minuti fa, è stato il sindaco Francesco Cannizzaro, direttamente da Rende, dove si sta svolgendo la manifestazione dedicata alla tradizione bavarese.

Cannizzaro: “Porteremo l’Oktoberfest anche a Reggio nel 2027”

“Sto uscendo dalla tensostruttura di Rende che ospita l’Oktoberfest Calabria. Una manifestazione bellissima, musica, divertimento, socialità, aggregazione, migliaia di persone”, ha dichiarato Cannizzaro.

Il sindaco ha poi spiegato come è nata la visita, anticipando la novità per Reggio Calabria.

“Me ne avevano parlato, siamo venuti qui insieme a qualche componente della Giunta, abbiamo cenato con gli organizzatori. La porteremo anche a Reggio nel 2027. I dettagli prossimamente”.

Dalla festa di Rende a Reggio Calabria: cosa sappiamo

Una manifestazione capace di richiamare migliaia di visitatori, con un programma che unisce gastronomia, concerti e intrattenimento.

L’Oktoberfest Calabria, ospitato quest’anno a Rende dal 15 al 31 ottobre e ispirato alla celebre festa della birra di Monaco di Baviera, è stato caratterizzato da un fitto programma tra musica dal vivo, spettacoli, piatti tipici della cucina bavarese e appuntamenti dedicati anche alle famiglie.

L’edizione 2026 si svolge nella CTC Arena, una grande tensostruttura nella zona industriale di Rende, con una capienza dichiarata di circa 5.000 persone. Per quanto riguarda Reggio Calabria, al momento non sono stati comunicati né il periodo esatto né la location che potrebbe ospitare la manifestazione. E, sicuramente, attorno a queste due importanti scelte, si concentrerà la curiosità dei reggini nei prossimi mesi.

Per gli appassionati della birra e delle serate in compagnia, il 2027 sarà l’anno del debutto dell’Oktoberfest in riva allo Stretto.