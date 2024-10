Come preparare le melanzane ripiene: la ricetta

Melanzane ripiene, ogni regione ha ideato la sua versione sulla base dei propri prodotti tipici. Si tratta di una vera e propria “tradizione” di famiglia, una delle classiche ricette della nonna, realizzate soprattutto d’estate proprio per l’abbondanza di questo ortaggio. Non a caso le melanzane ripiene sono ottime da gustare sia calde che fredde

LA RICETTA

INGREDIENTI

3 melanzane ovali viola scuro di medie dimensioni;

1 bottiglia di passata di pomodoro;

3 etti di carne di vitello tritata;

3 etti di mollica di pane raffermo casareccio ammollata in acqua;

1 etto e 1/2 di formaggio Pecorino grattuggiato (a scelta Parmigiano se si vuole un gusto meno “aggressivo”, oppure 1/2 etto di Parmigiano e 1/2 etto di Pecorino mescolati);

3 etti di provola fresca di latte;

2 uova medio-grandi;

1/2 cipollotto;

basilico;

prezzemolo;

aglio;

1/2 bicchiere di olio extravergine d’oliva;

sale.

PREPARAZIONE

Lavare le melanzane, tagliarle a metà nel senso della lunghezza e metterle a lessare in abbondante acqua salata. A metà cottura scolarle e lasciarle raffreddare nel colapasta. Preparare intanto in un’insalatiera la carne tritata, la mollica di pane strizzata per bene, le uova, il formaggio grattugiato, il prezzemolo e una puntina di aglio tritati finemente, il sale fino q.b. Preparare un sugo di pomodoro facendo soffriggere dolcemente il cipollotto ben tritato nell’olio poi, quando è ben dorato, aggiungere la passata di pomodoro, salare e aromatizzare a piacere con il basilico.

Quando le melanzane sono fredde e ben scolate, con l’aiuto di un cucchiaio estrarre la polpa delle melenzane, strizzarla molto bene, tritarla finemente e aggiungerla alla carne e alla mollica. Impastare. Tagliare a bastoncini la provola. Mettere nella cavità di ogni melanzana un po di farcia, sistemare con cura qualche bastoncino di provola e ricoprire accuratamente con altra farcia. In una teglia da forno di misura adeguata mettere una parte del sugo di pomodoro, sistemare le melanzane una accanto all’altra, ricoprire con il sugo rimasto e infornare in forno già caldo a 200° per 30 minuti circa. Servire le melanzane ben calde in modo che la provola possa “filare”.