Penne alla calabrese, un primo piatto adatto alla stagione estiva
Un primo piatto facile e veloce, che viene servito spesso sulle nostre tavole durante la stagione estiva
05 Agosto 2017 - 13:27 | Redazione
Oggi parliamo delle penne alla calabrese.
Si tratta di un primo piatto facile e veloce, che viene servito spesso sulle nostre tavole durante la stagione estiva. L’aggettivo “calabrese” è una naturale conseguenza degli ingredienti utilizzati per comporre il piatto.
Si tratta infatti di prodotti strettamente legati alla nostra tradizione, tra questi: il tonno, un pesce che da sempre caratterizza le nostre coste, le olive, sono innumerevoli gli alberi in Calabria da cui è possibile raccogliere questo speciale frutto.
La ricetta
Ingredienti:
- 400 gr di Penne
- 100 gr di Olive nere
- 30 gr di Capperi sotto sale
- 150 gr di Tonno
- 500 gr di Passata di pomodoro
- q.b. di Origano
- q.b. di Pecorino
- q.b. di Sale
- q.b. di Pepe
Preparazione:
Per prima cosa denocciolare le olive nere e sminuzzarle in piccoli pezzi (la grandezza dipende ovviamente dal gusto). Sciacquare i capperi per privarli un po’ del sale. Versare il tonno in un tegame insieme alle olive e ai capperi.
Versare la passata di pomodoro in una padella, aggiungere successivamente le olive, il tonno e i capperi. Condire il sugo con sale, pepe e un pizzico di origano.
Nel frattempo versare la pasta nell’acqua portata a ebollizione e attendere il tempo di cottura. Circa 6 minuti.
Quando la pasta è pronta scolarla e versarla nella padella che avevamo lasciato da parte contente il nostro preparato.
Una volta condita la nostra pasta è pronta per essere servita.
Per completare la ricetta aggiungere un pizzico di formaggio pecorino e gustare.
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