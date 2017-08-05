Un primo piatto facile e veloce, che viene servito spesso sulle nostre tavole durante la stagione estiva

Oggi parliamo delle penne alla calabrese.

Si tratta di un primo piatto facile e veloce, che viene servito spesso sulle nostre tavole durante la stagione estiva. L’aggettivo “calabrese” è una naturale conseguenza degli ingredienti utilizzati per comporre il piatto.

Si tratta infatti di prodotti strettamente legati alla nostra tradizione, tra questi: il tonno, un pesce che da sempre caratterizza le nostre coste, le olive, sono innumerevoli gli alberi in Calabria da cui è possibile raccogliere questo speciale frutto.

La ricetta

Ingredienti:

400 gr di Penne

100 gr di Olive nere

30 gr di Capperi sotto sale

150 gr di Tonno

500 gr di Passata di pomodoro

q.b. di Origano

q.b. di Pecorino

q.b. di Sale

q.b. di Pepe

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Preparazione:

Per prima cosa denocciolare le olive nere e sminuzzarle in piccoli pezzi (la grandezza dipende ovviamente dal gusto). Sciacquare i capperi per privarli un po’ del sale. Versare il tonno in un tegame insieme alle olive e ai capperi.

Versare la passata di pomodoro in una padella, aggiungere successivamente le olive, il tonno e i capperi. Condire il sugo con sale, pepe e un pizzico di origano.

Nel frattempo versare la pasta nell’acqua portata a ebollizione e attendere il tempo di cottura. Circa 6 minuti.

Quando la pasta è pronta scolarla e versarla nella padella che avevamo lasciato da parte contente il nostro preparato.

Una volta condita la nostra pasta è pronta per essere servita.

Per completare la ricetta aggiungere un pizzico di formaggio pecorino e gustare.