Estate 2020, Nucera: ‘Come salvare l’economia balneare calabrese’

L’estate 2020 è oramai alle porte, il settore turistico-balneare però non sa ancora come affrontare una stagione che si preannuncia difficilissima. Giuseppe Nucera, ideatore de ‘La Calabria che vogliamo’, avanza una serie di richieste alla Regione Calabria e alle singole amministrazioni. Si tratta di misure che permettono la sopravvivenza di un settore messo a dura prova dall’emergenza Covid-19.

“Il settore turistico in generale e le Imprese balneari sono stati messi in ginocchio dall’emergenza Covid 19 e lo stesso Governo ha riconosciuto questo settore come uno dei maggiormente colpiti.

Vista l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria nazionale, visti i provvedimenti straordinari che vengono promulgati a favore delle imprese produttive, viste le richieste poste in essere nell’ultimo documento approvato all’unanimità dal coordinamento per il demanio delle Regioni, Assobalneari Calabria, l’associazione di categoria rappresentativa del comparto balneare, chiede alla Regione Calabria, per quanto di competenza, l’azzeramento dell’imposta regionale del canone di concessione per l’ anno 2020.