‘Come te non c’è nessuno’: Alitalia premia i viaggiatori che scelgono la Calabria

"È una terra unica". Alitalia ha replicato alla campagna EasyJet con uno sconto per i viaggiatori da e per la Calabria

In molti hanno replicato alla campagna ‘promozionale’ di EasyJet che, negli scorsi giorni, aveva creato una vera e propria bufera mediatica. Lo scivolone degli inglesi ha permesso alle compagnie di italiane di sottolineare le bellezze della nostra terra.

Trenitalia, ad esempio, fa bella mostra sulle maggiori testate nazionali di Scilla, la bellissima località balneare in provincia di Reggio Calabria. La pubblicità recita “Riscopri l’Italia con noi”.

Alitalia, invece, ha scelto di premiare i viaggiatori che hanno scelto di far tappa negli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme. Sul sito della compagnia aerea italiana si legge infatti:

“La Calabria è una terra unica. Unica per i suoi abitanti, che ti accolgono sempre a braccia aperte. Unica per i luoghi, incantevoli e suggestivi come il Parco Nazionale della Sila, sito di Eccellenza UNESCO. Unica per la sua storia segnata da opere senza tempo, come i Bronzi di Riace, e da personaggi che hanno reso famosa questa terra, come il Premio Nobel Renato Dulbecco. Unica per il suo mare che annovera ben 14 spiagge che hanno ottenuto, nel 2020, il riconoscimento della Bandiera Blu.

Unica perché è la Calabria. E come te, non c’è nessuno.

E per dimostrare il nostro amore verso questa terra, fino al 29 giugno, sconto del 20% per visitare la Calabria. Vola in Calabria e scopri quanto è unica questa terra.

Utilizza il codice sconto CALABRIA20 per volare in Calabria dal 1° luglio al 30 settembre.

Utilizza il codice sconto CAL20 per volare dalla Calabria in tutta Italia dal 1° luglio al 30 settembre.

E ricorda, acquistando entro il 31 luglio il cambio volo è sempre gratuito, su tutti i voli e in tutte le classi di viaggio”.

COME FUNZIONA

1. Prendi nota del codice sconto

2. Scegli il tuo volo in classe Economy Classic, Economy Flex, Business Classic e Business Flex

3. Clicca su “codice sconto”

4. Inserisci il codice e clicca su “applica”

5. Clicca su prosegui e completa l’acquisto

Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni contenenti 1 solo passeggero adulto di età pari o superiore a 12 anni.

Per prenotazioni con più passeggeri adulti è possibile usufruire dello sconto effettuando acquisti separati.

Per passeggeri con neonati o bambini di età pari o inferiore a 11 anni al seguito: dopo aver effettuato l’acquisto per l’adulto, è necessario contattare la nostra Assistenza Web al numero 06-65640 per l’emissione del biglietto del bambino/neonato e l’associazione della prenotazione.

Lo sconto non è applicabile alle tariffe Economy Light.