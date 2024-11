‘Come ti vorrei’: Corrireggio apre questa sera ad Arghillà insieme alle realtà locali con la presentazione del progetto di Ecoquartiere.

Sarà Arghillà (Mercoledì 9 aprile 2014) a fare da “palcoscenico d’apertura” del programma della Corrireggio 2014, la popolare manifestazione organizzata da Legambiente, in collaborazione con molte associazioni reggine, che ha il suo clou nella corsa podistica per tutti del 25 aprile, come sempre preceduta però da una serie di eventi sui temi ambientali e della qualità urbana.Nell’edizione dedicata al volontariato, proprio il quartiere di Arghillà è stato scelto da Legambiente in quanto prototipo di tanti territori della futura città metropolitana oggi caratterizzati dal degrado e dalla conflittualità sociale, ma su cui è necessario scommettere a partire da una rilettura nuova capace di individuarne potenzialità e positività da mettere al centro di un progetto di radicale cambiamento.L’incontro che è organizzato in collaborazione con il Comitato di Quartiere, la Parrocchia, le Associazioni ha il titolo significativo “Come ti Vorrei: Arghillà da ghetto ad ecoquartiere”.Ad introdurre l’incontro sarà il parroco, don Francesco Megale, mentre l’introduzione alla discussione sarà affidata a Nicoletta Palladino, presidente del Circolo Legambiente di Reggio Calabria. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Fera, docente dell’Università Mediterranea, Carmelo Idone, referente del Comitato di quartiere, Francesco Morabito, coordinatore del Laboratorio di Quartiere, e Katia Colica, autrice di un libro-inchiesta su Arghillà. Concluderà l’incontro Nuccio Barillà, della Segreteria Nazionale di Legambiente.L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 18 nella Sala della Chiesa Parrocchiale di Arghillà.——————————————————-Legambiente illustrerà il programma e i temi principali della32ª edizione della CORRIREGGIOnel corso di una Conferenza StampaGIOVEDÌ 10 Aprile alle ore 10.30Nella SALA BIBBLIOTECA del Palazzo della Provincia in Piazza Italia Riferimenti telefonici: Nuccio Barillà 349.3438916 – Lidia Liotta 338.3554496