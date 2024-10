Il Comitato Corso Sud ringrazia la Questura di Reggio

L’aumento dei controlli nella zona di Piazza Garibaldi ed il controllo dell’area circostante è salutato positivamente dal direttivo del Comitato Corso Sud.

Tutto ciò fa seguito ad una serie di incontri tra gli esponenti del Comitato, in particolare il tesoriere segretario Francesco Foti ed il dott. Rindone della Questura di Reggio Calabria in cui il direttivo ha manifesto preoccupazione per la presenza di ubriachi che spesso infastidiscono i cittadini e delle prostitute soprattutto nelle panchine vicine la piazza.

“E queste attenzioni, che ci auguriamo siano costanti e non episodiche – hanno sottolineato gli esponenti di Corso Sud – dimostrano ancora una volta come può essere fondamentale la segnalazione dei cittadini, in questo caso dei residenti e dei commercianti del Comitato. Ringraziamo pertanto intanto il signor Questore dott. Raffaele Grassi per aver predisposto questi servizi ed il reparto UPGSP Volanti coordinato dal dottor Rindone e dalla vice dott.ssa Manfrè come sempre operativi.

Il nostro auspicio è che questo presidio possa diventare permanente e poco invasivo, per questo invitiamo il signor Questore a predisporre i servizi in modo continuativo. Già sabato scorso, nel primo pomeriggio, ad esempio, le solite prostitute bivaccano in piazza, alcune con bambini piccoli tra le braccia. E, per rimanere in zona, tra la via San Francesco da Paola e via Caprera, con l’oscurità, assistiamo ad “entrate in servizio” delle solite ragazze di colore con nocumento soprattutto per i residenti.