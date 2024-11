Comitato Corso Sud:successo per la serata alla Villa Comunale

Successo ogni oltre previsione per la prima serata organizzata dal Comitato Corso Sud all’interno della Villa Comunale di Reggio Calabria. Circa 2000 persone hanno assistito allo spettacolo di Cabaret “Pasquale Caprì & Friends” con Pasquale Caprì, Benvenuto Marra, Aldo Zumbo e i “Non ti regoli”, ospite della serata Santo Palumbo, appuntamento che ha divertito il pubblico presente.

Quattro in tutto gli appuntamenti organizzati dal Comitato alla Villa Comunale di Reggio, serate che poi sono state inserite all’interno del programma dei festeggiamenti civili in occasione della Festa della Madonna della Consolazione. Questa sera alle 21 e 30 Brutium Eventi presenterà il concorso di bellezza “Miss Stella dello Stretto”. Domani, lunedì 12 settembre, alle 20 e 30 l’atteso raduno di Organetti e martedì 13 alle 21 lo straordinario spettacolo del gruppo folkloristico “I Lanternari”.

Tra i presenti ieri, l’assessore ai lavori pubblici del Comune Angela Marcianò ed il delegato ai grandi eventi dell’amministrazione comunale Nicola Paris.

“Siamo molto soddisfatti – sottolineano i componenti del direttivo. Ancora una volta abbiamo dimostrato come è possibile organizzare spettacoli che registrano il gradimento del pubblico autotassandoci, senza chiedere contributi pubblici, tutt’altro, grazie all’esosa tassa di occupazione di suolo pubblico, siamo noi che contribuiamo. Ieri, tra l’altro in città erano numerosi gli appuntamenti ludici e politici, nonostante tutto abbiamo fatto il pienone”.

All’interno della villa Comunale, sempre curata dal Comitato, è prevista un’area alimentare (con pane di Santa Venere) e le giostrine che si aggiungono a quelle già presenti.