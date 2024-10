Il Comitato Ponte Subito: “Basile e De Luca tradiscono gli elettori, si dimettano subito”

“Il Sindaco di Messina, Federico Basile, e il suo mentore Cateno De Luca, sindaco di Taormina, hanno tradito i loro elettori: schierandosi in modo così forte, netto e becero, contro il Ponte sullo Stretto al fianco dell’estrema sinistra, hanno rinnegato gli annunci e le promesse con cui avevano vinto le elezioni. Per questo è corretto che adesso si dimettano: i messinesi e i taorminesi li hanno votati per avere il Ponte”.

Così il Comitato Ponte Subito chiede le dimissioni dei Sindaci di Messina e Taormina, che nelle ultime ore hanno annunciato una grande manifestazione contro il Ponte a Messina il 25 aprile con tanto di Dj Set utilizzando parole durissime contro la grande opera dello Stretto.

“Eppure fino a ieri De Luca e Basile sono sempre stati insieme a noi nella battaglia per il Ponte. Abbiamo organizzato manifestazioni insieme, sono stati in prima fila nei cortei in cui chiedevamo che il Ponte venisse realizzato! E adesso dicono no, per chissà quale interesse politico. Ma non è nostro compito dire perché hanno cambiato idea.

Il problema è che hanno tradito il mandato elettorale ricevuto a Messina e Taormina, dove sono stati votati mentre si professavano fortemente favorevoli al Ponte. Adesso, invece, sono come l’estrema sinistra ideologicamente contraria. Ma i messinesi e i taorminesi non li eleggerebbero da No Ponte. Si dimettano subito e si ricandidino nella loro nuova veste No-Pontista”, conclude la nota del Comitato.