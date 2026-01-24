Femminicidio-suicidio in Calabria. Commercialista uccide la moglie e si toglie la vita

Un commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, ha ucciso la moglie, Assunta Currà, di 55, con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. L’omicidio-suicidio è avvenuto nell’abitazione dell’uomo a Mileto, in provincia di Vibo Valentia.

La dinamica e il movente

Secondo quanto si è appreso, la coppia era in fase di separazione da circa un anno. Stando a quanto è emerso dalle prime indagini dei Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, Calzone avrebbe ucciso la moglie al culmine di una lite legata alla separazione in corso.

I militari dell’Arma stanno ricostruendo gli ultimi istanti della tragedia consumata nell’abitazione del professionista, confermando l’uso della medesima arma per compiere l’estremo gesto dopo il femminicidio.

Fonte: Ansa Calabria