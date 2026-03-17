San Roberto, Comune in dissesto: insediato il commissario di liquidazione

In un periodo di grave crisi finanziaria, il Comune ha ufficialmente accolto il suo nuovo Commissario Straordinario di Liquidazione, figura fondamentale per gestire la procedura di dissesto finanziario dell’ente. Francesco Battaglia, nominato per questo incarico, ha espresso il suo ringraziamento al Prefetto Clara Vaccaro per la fiducia accordata, considerando la complessità dell’incarico affidato.

Il Commissario Battaglia ha incontrato immediatamente il Sindaco Micari, gli Amministratori, il Segretario Generale, Antonia Musolino, e i Responsabili degli Uffici, ottenendo la loro massima disponibilità a collaborare. L’obiettivo è garantire la procedura di liquidazione con celerità, rispettando le reciproche competenze e evitando ritardi nel processo di risanamento economico-finanziario dell’ente.

Francesco Battaglia, funzionario della Prefettura di Reggio Calabria, vanta una lunga e consolidata esperienza nell’amministrazione degli enti locali e nell’affiancamento di amministrazioni in difficoltà finanziaria e istituzionale. Ha già gestito diverse procedure di liquidazione in Comuni come Caulonia, Camini, Bagnara Calabra e Taurianova. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di Commissario in enti sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ha gestito accessi antimafia in numerosi enti locali.

L’insediamento del Commissario segna una fase delicata ma cruciale per il futuro dell’ente, con l’incarico di amministrare il patrimonio residuo, liquidare i debiti pregressi e assicurare che la procedura si svolga nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di legalità e trasparenza.

I compiti principali del Commissario includono:

L’accertamento della massa passiva .

. La valutazione e, se necessario, l’alienazione dei beni non indispensabili .

. La riscossione dei crediti e la predisposizione dei piani di pagamento dei creditori, rispettando le priorità stabilite dalla legge.

Un aspetto cruciale della procedura sarà il dialogo con la cittadinanza, affinché ogni fase venga comunicata con la massima chiarezza e trasparenza.

Il Commissario informa i creditori che sul sito istituzionale del Comune (www.comune.sanroberto.rc.it) è stata pubblicata l’istanza di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario. Le domande dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, secondo le modalità indicate.

L’auspicio condiviso dalla cittadinanza e dalle istituzioni è che l’azione del Commissario, guidata con professionalità, rigore e senso dello Stato, possa restituire al Comune stabilità finanziaria, trasparenza amministrativa e rinnovata fiducia nel futuro.