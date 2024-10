Comunali 2020, incontro pubblico con Angela Marcianò: ‘Pronta a rispondere ad ogni quesito’

Lunedì 14 alle ore 19.00 in Piazza Biagio Camagna, si terrà un incontro pubblico fortemente voluto dalla candidata a Sindaco Angela Marcianò per potersi confrontare personalmente non con altri candidati o con la Stampa, bensì con i cittadini: i veri protagonisti.

Non si tratta di un comizio, né di una conferenza stampa, men che meno di un monologo. Tra i vari impegni presenti in agenda, Angela ha deciso di prendere un APPUNTAMENTO CON VOI, per dedicare del tempo a chiunque abbia semplicemente voglia di conoscerla, parlarle, porre un quesito o avere un chiarimento sul programma politico delle sue liste civiche.

La candidata a Sindaco sarà disponibile a rispondere a qualunque domanda, ad affrontare qualsiasi argomento, ad accogliere proposte, nuove idee o richieste di intervento.