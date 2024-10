Comunali Reggio, “10 idee per la Calabria” detta le condizioni: Azzerare candidature in campo

L’invito è del Movimento “10 idee per la Calabria”, ed è rivolto alla coalizione di centrosinistra che però deve ancora nascere. Il Movimento, il cui punto di riferimento è il professore Domenico Gattuso, chiama a raccolta liste civiche, associazioni e movimenti, partiti di centrosinistra, al fine di dare vita ad una aggregazione il più ampia possibile, per contendere al centrodestra la guida del Comune di Reggio Calabria, che tornerà al voto nella prossima primavera.

“Questa appare, infatti, l’unica via praticabile per non riaffidare l’amministrazione locale nelle mani di chi ha portato Reggio al commissariamento e al disastro. Peraltro il rischio è che la destra si presenti con forte connotazione leghista e che la sua azione sia intorbidita da clan fuorilegge come sembrerebbe emergere dalle ultime vicende di cronaca politica”.