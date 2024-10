Comunali Reggio – Anoldo (M.E.D.A) rinuncia al compenso, se eletto: ‘Devolverò le somme alle fasce deboli’

In caso di elezione, Francesco Anoldo rinuncerà all’indennità per destinarla a un fondo da destinare alle famiglie indigenti della città o per borse di studio per giovani privi di mezzi per l’istruzione.

“Credo di poter fare un gesto che ha un valore simbolico importante – spiega – e cioè quello di rinunciare al compenso da consigliere in favore delle famiglie indigenti della città e dei giovani che non possono studiare o avviare percorsi di formazione. Penso ad un fondo ad hoc per i servizi sociali e a borse di studio per i giovani. Da un punto di vista tecnico e burocratico studieremo le soluzioni migliori per rendere concreta questa iniziativa sin da subito. Si tratta di un impegno che indubbiamente non risolverà il problema delle fasce deboli della città, ma è rappresentativo della massima disponibilità che la mia opera avrà per le emergenze sociali. Conosco le esigenze delle famiglie Reggine e di tante che sono in difficoltà, dei moltissimi giovani capaci di questa città che non possono studiare o avviare un qualsiasi processo di formazione. Purtroppo il momento economico è durissimo e la crisi ha colpito tutti, falcidiando aziende e posti di lavoro. La politica, oltre a programmare strategicamente il futuro della città, può dare l’esempio. Intendo il mio impegno politico con lo spirito di servizio, da sempre. E – conclude – continuerò a farlo anche da consigliere comunale ”