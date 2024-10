Falcomatà replica alle accuse: ‘Un sindaco in campagna vorrebbe aver concluso il lavoro’

"Bagni di sudore per risolvere i problemi e bagni di umiltà per non ripetere gli errori fatti". La risposta del sindaco a chi lo accusa di fare tutto per la campagna elettorale

“In questi mesi si stanno completando molti lavori in città e molti stanno iniziando. Tutte attività programmate in questi anni in cui è stato necessario trovare i soldi, fare i progetti, fare le gare, aggiudicare i lavori, risolvere contenziosi e avviare i cantieri”.

Sono le parole del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook per augurare buon ferragosto ai reggini e fare chiarezza su alcune tematiche importanti.

“Tutte cose che hanno bisogno di tempo, mesi, a volte anni. Molte di queste cose sarebbero partite già a marzo e aprile se non ci fosse stato il lockdown. Tuttavia leggo in alcuni commenti la convinzione che tutto questo sia fatto perché siamo in campagna elettorale. Ma anche no. Un sindaco in campagna elettorale vorrebbe avere già concluso tutto il suo lavoro”.

Il primo cittadino prosegue:

“Purtroppo però le cose richiedono tempo e spesso il tempo della burocrazia e delle leggi non è lo stesso della politica. A questo si aggiunge il lavoro sul bilancio del comune. C’è voluto tempo, viaggi della speranza a Roma e pugni sui tavoli, ma essere riusciti a ottenere le risorse per evitare il dissesto dovrebbe essere una notizia della quale essere tutti felici perché è una notizia che cambierà il corso della storia della nostra città. Così come la raccolta straordinaria dei rifiuti che ci consentirà, giorno dopo giorno, di ripulire la città grazie alla soluzione delle ecoballe. Le uniche “balle” di cui siamo capaci.

Falcomatà afferma: