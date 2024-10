Comunali Reggio, Minicuci: ‘Centrodestra forte e unito’

“Il costante e proficuo dialogo con l’On. Francesco Cannizzaro, al quale mi lega da sempre una grande stima personale e politica, ci ha portato oggi, più consapevoli di ieri, a credere che la campagna elettorale verso le prossime elezioni comunali a Reggio Calabria sarà intensa e appassionata.

I tanti elettori del Centrodestra sono e saranno uniti verso la realizzazione di un obiettivo comune: vincere le elezioni.

Leggi anche

Ringrazio quindi l’On. Francesco Cannizzaro, punta di diamante, prezioso e determinante per la prossima sfida elettorale, tutta la sua squadra per il supporto organizzativo e in particolare tutto il partito di Forza Italia, guidato da Silvio Berlusconi, per essere scesi in campo al mio fianco. Insieme si vince”.

Avv. Antonino Minicuci, Candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra.