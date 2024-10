Comunali, Tripodi (FI): ‘Città allo stremo, Minicuci metterà fine al degrado’

“Reggio Calabria è una città allo stremo, ci sono interi quartieri dove i reggini, sono costretti a vivere in condizioni proibitive. È una vergogna assoluta. Accompagnando stamani Nino Minicuci nel suo quotidiano tour cittadino, ho avuto modo per esempio di testare la disastrosa situazione di Sbarre: cumuli di rifiuti, verde pubblico somigliante ad una giungla, incuria e degrado ovunque.

Lo dichiara Maria Tripodi deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia Calabria, che prosegue:

“I proclami di Zingaretti e soci non hanno alcuna possibilità di far breccia nei cittadini, quotidianamente umiliati dalle disastrose politiche tipiche della sinistra. L’unico che può invertire la rotta e mettere fine al degrado esistente, è il nostro Nino Minicuci, che ha presentato un programma figlio di una chiara visione politica, serio e articolato per risanare, proteggere e rilanciare Reggio. Il countdown per mandare a casa la giunta dell’oppressione fiscale, dell’immobilismo burocratico, del disservizio pubblico è iniziato” conclude l’esponente azzurra.