Comunali Reggio, Falcomatà apre le danze con un ‘polo civico’ di sei liste. Parola d’ordine: Continuità

“Questa città ha ancora bisogno di noi ed ha ancora bisogno di voi. Noi ci siamo ancora una volta, noi ci siamo per difendere la nostra identità, noi ci siamo per valorizzare le nostre bellezze, noi ci siamo per la nostra città , e ci siamo anche rispetto a chi invece prende la nostra città solo come un punto di passaggio, come una tessera all’interno di un puzzle o una tessera all’interno di uno scacchiere elettorale. Reggio è molto di più. Reggio ha una sua storia una sua identità ha una sua cultura Reggio non ha bisogno di invasori che vengono da nessuna parte questa città ha bisogno di essere amata e più di noi nessuno lo può fare”.

Giuseppe Falcomatà arringa i suoi sotto la pergola di uno spazio aperto all’interno del Parco Ecolandia, dove – dopo un breve saluto di Tonino Perna del Consorzio che lo ha in gestione – ha presentato ufficialmente il gruppo di sei liste civiche che lo sosterranno nella corsa per la riconferma alla guida di Palazzo San Giorgio.

Proprio sulla necessità di dare continuità a questi primi sei anni di amministrazione si concentra il discorso iniziale del primo cittadino:

“Chi meglio di chi ha conosciuto più o meno direttamente anche le difficoltà di raggiungere un obiettivo può essere la fotografia di quanto bisogna insistere a volte sulle cose, di quanto a volte i risultati arrivano un po’ dopo, perché ci si scontra spesso con muri di gomma? Non è mancato mai l’impegno per la risoluzione di quei problemi. E allora è importante non soltanto dire la strada che si è fatta, ma ricordare il punto di partenza con una consapevolezza che non deve mai mancare e non mancherà a nessuno di noi, quella di riconoscere i nostri errori, quella di riconoscere ciò che si poteva fare prima e ciò che si può, e che si poteva fare meglio. Proprio per questo motivo, proprio perché neanche in una città normale si riesce a completare un percorso amministrativo in cinque anni noi dobbiamo chiedere nuovamente la fiducia ai nostri concittadini . Perché c’è bisogno di un secondo tempo. Siamo solo a mezzogiorno, è la metà della giornata, ma dopo mezzogiorno le attività riprendono e noi le cose a metà non le vogliamo lasciare”.

“Oggi non presentiamo sei simboli , non presentiamo semplicemente sei liste, oggi vengono ufficialmente presentate alla città sei anni di storia insieme , sei anni in cui i percorsi personali professionali, lavorativi, associativi, di ognuno di voi si sono intrecciati con quello dell’amministrazione, con me”.

Per Falcomatà è importante che passi questo messaggio, e cioè che non si tratta di un mero cartello elettorale:

“C’è la città nelle sue articolazioni migliori, nelle sue energie produttive positive, ci sono candidati che sono espressione del mondo della scuola, del mondo della sanità, del sindacato, del mondo delle professioni, dell’associazionismo più bello spontaneo e solidale volto ad aiutare il prossimo. Ci sono le espressioni dei Club Service ci sono le espressioni dei Comitati di quartiere dove noi in questi anni abbiamo anche preso le mazzate, alcune volte meritatamente, alcune volte meno meritatamente. Territori nei quali magari abbiamo risolto un problema su 10, a volte neanche uno su dieci, però all’interno di questo rapporto di questo confronto con i Comitati di quartiere, con i quartieri, con chi i comitati li rappresenta si è creato quello che per un percorso politico non deve mai mancare: la fiducia, la sincerità, la lealtà e la coerenza, sempre più merce rara. E lo vedremo anche in questa elezione”.

“Voi che siete presenti qui, siete stati in qualche modo, chi più chi meno chi direttamente chi indirettamente, protagonisti dell’agire amministrativo. Ci sono le liste storiche, che sono Reset e La svolta, e io ringrazio Valerio Miseferi che è consigliere comunale e che oggi in qualche modo rappresenta quella che è stata l’evoluzione di un percorso che attraverso il civismo, l’impegno e l’amore per la città è riuscito poi ad approdare all’impegno all’interno del Consiglio Comunale”.

“Una delle liste si chiama Innamorarsi di Reggio, è una lista molto evocativa che era già presente come nome come simbolo come natura già all’interno della coalizione del 2001. È una delle idee, dei motivi, non degli slogan, dell’amministrazione, ovvero l’idea che per la città si possano fare tantissime opere pubbliche, infrastrutture, si possano garantire servizi eccellenti, ma ci deve essere un elemento di irrazionalità, di passione e di amore per il territorio che non conosce eguali. Ecco perché Innamorarsi di Reggio, rinnamorarsi di Reggio. Perché come diceva qualcuno è un rapporto che si rinnova quotidianamente”.

“Poi abbiamo il Patto per il cambiamento, con Antonio Sapone che è il coordinatore della lista, che ci dice invece qual è l’impegno dei territori, dei giovani nelle periferie cittadine, e non soltanto delle periferie fisiche, ma delle periferie dell’anima. Ci racconta l’impegno di tanti cittadini di Reggio che magari si sono formati fuori e vogliono continuare o dare per la prima volta il loro contributo alla città”.

“E poi ci sono altri due elementi di novità delle nostre liste civiche, S’Intesi e Primavera Democratica, con Adele Briganti, che rappresentano invece quello che in questi anni abbiamo costruito attraverso l’impegno di quelle 3, poi 4, poi 5 giornate a fine estate sul Lungomare. Giornate di dibattiti, di incontri e di discussioni anche vere tra di noi e che hanno consentito di costruire un percorso comune”.