Reggina: attesa per l’incontro di oggi tra il sindaco Falcomatà, Ballarino e i tifosi

È fissato per questo pomeriggio l’incontro tra il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il patron della Reggina Nino Ballarino e una delegazione del tifo organizzato. La sede dovrebbe essere una tra Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro.

Sul tavolo temi cruciali che riguardano il futuro del club amaranto: chiarezza sulla costruzione della squadra che, come chiedono i supporters, deve vincere il campionato, garanzie sulla solidità economica della società e soprattutto conferme circa l’interessamento di due gruppi imprenditoriali di rilievo per l’acquisizione della Reggina, comunicate dal primo cittadino ai tifosi.

L’incontro arriva a pochi giorni dalla manifestazione promossa dai tifosi, in cui è emersa una richiesta forte e diretta: trasparenza sulla costruzione dello squadrone e garanzie per il futuro. A cui ha fatto seguito un video messaggio molto pesante lanciato da uno dei leader storici della Curva Sud, Carminello, che ha invitato Ballarino a farsi da parte, a prescindere, per lasciare spazio a nuove forze imprenditoriali in grado di rilanciare la squadra.

Il clima si preannuncia teso. La piazza vuole risposte concrete. Non bastano più promesse o scenari vaghi: servono certezze, tempi definiti, investimenti reali. E oggi potrebbe essere il giorno della verità, con il sindaco chiamato a chiarire ciò che sa e la società a rispondere a una tifoseria che, da settimane, chiede fatti. Nel frattempo la società continua a operare sul mercato con una serie di annunci, ultimo il giovane difensore Rosario Girasole, fratello di Domenico. Per lui si tratta di un ritorno in amaranto.