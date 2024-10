Comunali Reggio, Il Movimento 5 stelle spinge per il Polo civico: ‘Unica vera alternativa a destra e sinistra’

“E’ ora di cambiare, di sperimentare il nuovo, uniti si può vincere”.

Lo sostengono a chiare lettere gli esponenti reggini del Movimento 5 Stelle che per primi hanno in maniera concreta ipotizzato la nascita di polo civico.

I pentastellati ricordano che con un atto di responsabilità e di umiltà, a seguito della certificazione della lista con Fabio Foti sindaco, il MoVimento 5 Stelle ha da subito incontrato i candidati delle liste civiche per valutare le compatibilità politiche e comunicare la propria disponibilità a fare “quel passo indietro che sposta tutto in avanti”, perché, numeri alla mano, solo uniti in un Polo Civico si vince.

“Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo proposto la presentazione pubblica in anteprima della squadra di Governo e la sottoscrizione di un contratto che rappresenta la fusione dei programmi elettorali delle civiche. Vogliamo dimostrare di voler fare sul serio, senza personalismi né ambizioni carrieristiche”.

La proposta contempla una convergenza sulla piattaforma programmatica con tre-quattro punti cardine che valgano per tutto il terzo polo come il cambio di paradigma relativo alla governance: strategia rifiuti zero basata sulla creazione di impianti di economia circolare favorenti il riciclo ed il riuso, forte connotazione ambientalista ed ecologista, economia civile e solidale, come leve di base per il rilancio del pil provinciale.

E per il nome di un ipotetico candidato, si spera di convergere verso un nome della società civile.

“Il Polo Civico unito è l’unica vera alternativa all’ascesa del centrodestra che potrebbe essere supportata da quei falsi ideologi di sinistra che mirano alla carriera politica piuttosto che alla propria reputazione, anche se questo gioco sarà punito dagli integralisti i quali remeranno contro per sanzionare i traditori”.

Ma il Movimento resterà in campo nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare la quadra sul Polo civico.