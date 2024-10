Comunali Reggio, Klaus Davi: ‘In Calabria l’omofobia non esiste’

«Per quanto riguarda la mia stretta esperienza personale, in Calabria l’omofobia non esiste assolutamente. Nessuno si interessa alla tua vita privata, nessuno fa mai domande. La gente ti parla dei propri problemi, dei fatti suoi, non si interessa minimamente a come vivi ma a cosa puoi fare per loro e a come puoi aiutarli». Lo ha dichiarato Klaus Davi, consigliere comunale a San Luca (RC) e candidato sindaco di Reggio Calabria, in una lunga intervista pubblicata sui periodici ‘Stop’ e ‘Donna Top“.