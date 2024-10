Comunali Villa, Santoro: “Grazie a Cannizzaro, è stato fondamentale. Uniti si vince”

Si è autodefinito, nella speranza di vincere la competizione elettorale, ‘il sindaco del Ponte sullo Stretto’. Oggi la presentazione ufficiale di Marco Santoro quale candidato sindaco di Villa San Giovanni per la coalizione di centrodestra. Una sala gremita lo ha accolto e incoraggiato in vista delle elezioni che si terranno tra poco meno di un mese.

Santoro, durante il suo intervento, ci ha tenuto più volte a ringraziare Francesco Cannizzaro, responsabile per il Sud di Forza Italia.

“Devo ringraziare in particolare l’On. Cannizzaro per aver riunito tutte le anime della coalizione a Villa San Giovanni, obiettivo che senza il suo impegno non sarebbe stato raggiunto. Negli ultimi giorni, con una costante presenza, mi ha dato la forza per poter essere il candidato sindaco di tutta la coalizione. Sincerità, determinazione e chiarezza, per me è un vanto avere al fianco la persona giusta per il rilancio del nostro territorio”, le parole al miele spese per Cannizzaro, seduto in prima fila.