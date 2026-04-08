Comune di Melito, arrivano oltre 200 mila euro per arredi di asili nido e scuole dell’infanzia

"Le risorse saranno investite nel Polo dell'Infanzia di via Turati e via Crotone, dove si interverrà per rinnovare e migliorare gli spazi educativi"

“Una grande notizia per la nostra comunità. L’Amministrazione Comunale di Melito di Porto Salvo è lieta di annunciare di aver ottenuto un importante finanziamento pari a 222.000 euro nell’ambito del bando PNRR per gli arredi destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia.



L’avviso, promosso a livello nazionale, è finalizzato a potenziare e qualificare i servizi educativi per la fascia 0-6 anni, attraverso l’introduzione di arredi innovativi, sicuri e progettati secondo i più moderni criteri pedagogici.



Proprio gli arredi rappresentano un elemento fondamentale: non semplici complementi, ma strumenti educativi veri e propri, capaci di stimolare la creatività, favorire l’autonomia dei bambini e rendere gli ambienti più inclusivi, flessibili e funzionali alle diverse attività didattiche.

Le risorse saranno investite nel Polo dell’Infanzia di via Turati e via Crotone, dove si interverrà per rinnovare e migliorare gli spazi educativi, con l’obiettivo di elevare la qualità dell’offerta formativa, garantire maggiore comfort e sicurezza, creare ambienti stimolanti, dinamici e a misura di bambino.

Un risultato importante che testimonia l’impegno concreto dell’Amministrazione nel costruire un futuro migliore, partendo proprio dai più piccoli e dalle loro esperienze quotidiane.

Continuiamo a lavorare con determinazione per cogliere ogni opportunità di crescita per Melito”, conclude la nota.