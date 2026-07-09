Gioia Tauro, il Comune acquisisce 5 appartamenti e 9 box confiscati alla criminalità organizzata

L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, con i decreti n. 52915 e n. 52903 del 19 giugno 2026, ha disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Gioia Tauro di cinque appartamenti e nove box, ubicati lungo la Strada Statale 111, accogliendo l’istanza presentata dall’Amministrazione comunale.

Gli immobili, sottratti definitivamente alla criminalità organizzata, saranno destinati a finalità sociali, nel rispetto della normativa vigente, con l’obiettivo di realizzare iniziative e servizi rivolti alla collettività, trasformando luoghi un tempo riconducibili alla cultura dell’illegalità in spazi di inclusione, solidarietà e sviluppo.

L’importante provvedimento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio confiscato e rafforzare la presenza dello Stato sul territorio attraverso azioni concrete che restituiscano ai cittadini beni sottratti alle organizzazioni criminali.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale per raggiungere questo obiettivo.

I futuri progetti sociali per lo sviluppo della comunità

L’Amministrazione comunale avvierà ora tutte le procedure necessarie per programmare il recupero e la successiva destinazione degli immobili, privilegiando progetti ad elevato impatto sociale, capaci di rispondere ai bisogni del territorio e di rafforzare la rete dei servizi.

Con questo nuovo trasferimento, il Comune di Gioia Tauro consolida il proprio patrimonio pubblico e rinnova il proprio impegno affinché i beni confiscati alla criminalità organizzata diventino strumenti di sviluppo sociale, promozione della legalità e sostegno alle fasce più deboli della popolazione, contribuendo a costruire una comunità sempre più giusta, coesa e solidale.