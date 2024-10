Comune di Reggio, Brunetti smentisce le dimissioni del d.g. Barreca: ‘Mai arrivate’

Consiglio comunale in corso, l’intervento del sindaco f.f. Brunetti arriva al termine di una seduta finalmente svoltasi senza particolari tensioni o teatrini. In relazione a quanto affermato dal consigliere Ripepi, ovvero delle dimissioni presentate nella giornata di ieri dal d.g. Demetrio Barreca, è arrivata la smentita di Brunetti: “Quale sarebbe la motivazione? Non c’è questa ipotesi, non è stata avanzata alcuna richiesta di dimissioni, le uniche dimissioni che ricordo sono quelle presentate in passato dai consiglieri di centrodestra”, ha affermato con un sorriso il sindaco f.f.