Comune di Reggio, conferito l'incarico a quattro nuovi dirigenti

Comune di Reggio Calabria, proseguono le manovre dell’amministrazione reggina per allargare e rafforzare ulteriormente l’organico di Palazzo San Giorgio.

Come riportato da queste pagine, il sindaco Falcomatà ha da poco assunto nel suo staff, sulla base di un rapporto fiduciario, due nuovi collaboratori a tempo determinato: Gabriella Lax (giornalista, sino a pochi giorni fa all’interno della redazione de ‘Il Reggino’) ed Emilia Tiziana De Stefano.

E ancora in questa direzione è di ieri il Decreto n. 2 del 02.01.2024 a firma del vice sindaco Paolo Brunetti sulle assunzioni deliberate dall’amministrazione reggina per incarichi dirigenziali in diversi settori della PA.

Come si legge nella delibera:

“Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 05/10/2023, comprensivo del programma di fabbisogno del personale per il predetto triennio, nonché il piano occupazionale per l’anno 2023; rilevato che nel suddetto Piano è stata prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 dirigenti di ruolo (di cui n. 3 dirigenti tecnici e n. 1 dirigente amministrativo-contabile) da reclutare tramite concorso pubblico per esami; decreta di conferire:

al dott. Pierluigi D’Apice l’incarico di dirigenza del Settore 14 – “Tributi”; all’ing. Gianluca Manieri l’incarico di dirigenza del Settore 13 – “Manutenzione”; all’arch. Marco Di Donna l’incarico di dirigenza del Settore 3 – “Urbanistica e Pianificazione Territoriale”; all’avv. Concettina Siciliano I’incarico di dirigenza del Settore 7 “Patrimonio”.

Si continua nel decreto:

“Di confermare altresì il decreto n. 22 del 24.11.2023, nella parte relativa all’incarico all’arch. Bruno Doldo di dirigente ad interim del Settore 1 “Grandi Opere – Programmazione Lavori Pubblici”, fino alla conclusione definitiva del procedimento – come in premessa avviato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 7059 del 28.12.2023 – di decadenza dalla graduatoria di merito del concorso per I’assunzione della 3° unita di dirigente tecnico, e alla conseguente copertura definitiva della predetta posizione dirigenziale”.

Inoltre, la delibera dispone che: