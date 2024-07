Comune di Reggio, Marcianò all'attacco: "Tutto fermo. Problemi enormi irrisolti"

Angela Marcianò delusa dall’attività in consiglio comunale e in generale dell’amministrazione Falcomatà. La già candidata a sindaco, attraverso i social, ha espresso il proprio disappunto su una serie di tematiche sulle quali ha chiesto chiarimenti.

-Sulla Crisi Idrica che sta subendo tutta la Città; Sull’aumento della TARI; Sul Decreto Reggio e Obiettivo Occupazione totalmente fermi; Sui lavori dell’ex Fiera Agrumaria; Sui dipendenti di Castore con i contratti in scadenza che rischiano di perdere il lavoro; Sul Campo Comi che in condizioni disastrose ospita le gare dei nostri bambini; Sui disservizi nella raccolta rifiuti; Sui topi che passeggiano allegramente in centro e in periferia; Sull’ abusivismo del mercato di Piazza del Popolo; Sugli alberi che continuano a cadere in piazze frequentate da cittadini, che ignari rischiano la vita; Sulle scuole che resteranno chiuse (senza interventi programmati) anche per il prossimo settembre.

Concluso il consiglio comunale, Marcianò ha lamentato una mancanza di confronto fa parte dell maggioranza e l’andamento delle sedute presso l’Aula Battaglia. Al contempo, l’esponente di Impegno e Identità sottolinea di essere stata convocata dalle autorità in merito alle diverse denunce presentate nel corso degli ultimi mesi.

“Ormai si approvano solo i debiti fuori bilancio e nient’altro. Dopo i diversi solleciti che riguardano problematiche enormi abnormi in città, invece noto che questi consigli sono autoreferenziali e inutili. E’ una situazione veramente svilente, ancor di più immagino per i cittadini che assistono a tutto questo. La crisi idrica, con i reggini angosciati per essere senza acqua in piena estate, è soltanto la punta dell’iceberg, in mezzo a tante altre vicende che sono ferme e irrisolte.

L’amministrazione sembra ferma, in attesa forse di un miracolo o di uno stop forzato. Con i colleghi cercheremo di muoverci in una nuova direzione, di maggiore forza nelle sedute di commissione e alla ricerca di risposte concrete rispetto ai problemi, mancate risposte che posso garantire sono innumerevoli.

Io sono stata sentita da diverse autorità per diverse denunce fatte. Sono stata a parlare per diverse ore di situazioni veramente gravi e non solo Piazza del Popolo, che quella che è emersa, ma tante altre situazioni emerse in commissione”.