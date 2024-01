L'ex assessore Martino delusa: 'Cacciata da Falcomatà senza nemmeno una telefonata. Sconcertata'

Angela Martino fa parte del lungo elenco di assessori estromessi dal sindaco Falcomatà. La nuova giunta ha visto la riconferma soltanto dell’ex f.f. Paolo Brunetti e dai due nomi indicati dal Pd Mimmetto Battaglia e Lucia Nucera.

Ex assessore alle attività produttive, Angela Martino in questi due anni ha seguito numerose vicende, tenendo sempre i contatti allacciati con le associazioni di categoria. Ad una settimana dalle ultime nomine di Falcomatà, che hanno ufficializzato un allontanamento per Angela Martino e Rocco Albanese che era nell’aria ormai da tempo, la delusione non è ancora svanita. Soprattutto per i modi e la mancanza di comunicazioni.

Alcuni dirigenti del Pd mi hanno detto che sarei stata cacciata non per uno scarso contributo ma per “ragioni personali” del sindaco. A maggior ragione allora, dovrei capire quali sarebbero queste motivazioni personali. Io non avrei mai licenziato assessori senza avvisare prima e spiegare le ragioni, ma ognuno ha il suo modo di comportarsi”, afferma tranchant l’ex assessore ai microfoni di CityNow.

“Non ho ricevuto nessuna telefonata da parte del sindaco Falcomatà, nè prima che le nostre deleghe venissero “neutralizzate” con la prima parte di giunta ufficializzata il 6 gennaio, nè successivamente. E’ un comportamento singolare , io credo che i motivi di un allontanamento debbano essere appalesati e spiegati ai diretti interessati. Così non è stato, anzi ho appreso dai giornali di non essere più assessore.

Sembra di divere un deja-vù, con diversi esponenti che anche nel recente passato (gli ex vice sindaci Armando Neri e Tonino Perna giusto per fare due esempi) avevano dichiarato di essere stati allontanati senza una spiegazione e senza un chiarimento da parte del sindaco Falcomatà.

Angela Martino tuona contro il primo cittadino ma non risparmia nemmeno il suo partito, vale a dire il Partito Democratico.

Mio futuro politico ancora all’interno del Pd? Oggi non so rispondere. Ogni valutazione potrà essere fatta solo dopo che avrò capito le motivazioni del mio allontanamento”.

“Come non ho ricevuto un saluto da parte del sindaco, non ho ricevuto nemmeno una spiegazione dal Pd del perché io e Rocco Albanese non siamo rimasti, mentre Mimmetto Battaglia e Lucia Nucera si.

Molto soddisfatta anche della fattoria didattica universitaria, siamo riusciti a dare in comodato d’uso dei terreni all’ Università Mediterranea , e dalla Stazione Sperimentale per le essenze degli agrumi. In questi anni ho imparato che servire la città è più avvincente che faticoso, smettere di farlo non è semplice. Più ti spendi per la tua città e più ti appassioni e ti “accanisci”, in senso positivo, nel voler risolvere le cose e centrare gli obiettivi prefissati”.

“Le maggiori soddisfazioni in questi anni? Aver quasi raddoppiato le risorse del bando per le imprese “ Reggio città turistica” , che era partito da 2 milioni e mezzo ed è arrivato a 4 milioni e mezzo. La ristrutturazione degli interni dell’Hotel Miramare con lo studio sulle potenzialità future presentato da una società leader e l’assegnazione del mercato ittico altri due risultati centrati dal mio settore e che evidenzio con orgoglio e soddisfazione.

“Certamente tra le note negative metto principalmente le vicende legate al Mercato di Via Filippini. Abbiamo pubblicato due bandi che purtroppo sono andati deserti, è grande l’amarezza per non essere riusciti a far rinascere quella struttura. In più, il Comune ha dovuto pagare 80 mila euro di energia in questi anni per bollette non di competenza dell’amministrazione.

Siamo stati costretti a sporgere denuncia per furto da parte di ignoti di energia elettrica, in quel palazzo avviene qualcosa che non dovrebbe avvenire. Questo i cittadini devono saperlo“, afferma l’ex assessore.

Le bordate dell’ex assessore: “Non c’è più una coalizione”