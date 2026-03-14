Reggio, assunzioni nello staff del sindaco. Casa Riformista: ‘Scelta inopportuna’

"Chiediamo al Vice - Sindaco e candidato alle primarie, di ritirare il bando e di assumere l’impegno che lo stesso non sarà bandito successivamente al risultato di domenica"

In merito all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Reggio Calabria per la selezione di due unità di personale da destinare allo staff degli organi di governo, riteniamo doveroso esprimere una forte perplessità rispetto alla tempistica con cui tale iniziativa è stata assunta”.

Attraverso una nota, Casa Riformista Rc esprime perplessità rispetto al bando pubblicato dal Comune di Reggio Calabria.



“L’avviso, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di due unità appartenenti all’area degli istruttori (ex categoria C), con contratto part-time al 50%, è stato infatti reso pubblico a pochissimi giorni dalle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco e a poco più di due mesi dalla naturale scadenza del mandato politico-amministrativo dell’attuale amministrazione comunale.



Pur trattandosi di un atto formalmente legittimo sotto il profilo amministrativo, la decisione appare politicamente e istituzionalmente inopportuna nel contesto attuale. In una fase così delicata della vita democratica cittadina, sarebbe stato ragionevole e opportuno adottare un atteggiamento improntato alla massima prudenza e al rispetto delle dinamiche politiche in corso, evitando scelte che possano prestarsi a interpretazioni o alimentare inutili polemiche, così come sta accadendo in queste ore”.



Prosegue la nota.

“Le primarie del centrosinistra rappresentano infatti un momento importante di partecipazione democratica per le diverse liste, i partiti e le sensibilità della coalizione progressista reggina.

Proprio per questo motivo, riteniamo che tutti i protagonisti della vita pubblica e istituzionale debbano contribuire a garantire un clima sereno, trasparente e rispettoso, che consenta ai cittadini e agli elettori di concentrarsi esclusivamente sul confronto politico e programmatico.



Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che una scelta amministrativa di questo tipo avrebbe potuto e dovuto essere opportunamente rinviata, sia per rispetto del percorso democratico rappresentato dalle primarie, sia in considerazione dell’imminente conclusione dell’attuale mandato amministrativo.



Per questo chiediamo al Vice – Sindaco e candidato alle primarie, di ritirare il bando e di assumere l’impegno che lo stesso non sarà bandito successivamente a risultato di Domenica.



In un momento così significativo per il futuro della città, ribadiamo l’importanza di tutelare il valore delle istituzioni e della correttezza amministrativa, promuovendo comportamenti improntati alla responsabilità, alla sobrietà e al rispetto delle regole non scritte della buona politica, che non andrebbero mai dimenticate”, conclude Casa Riformista.