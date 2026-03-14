Comune di Reggio, riaperti i termini per due assunzioni nello staff del sindaco
Si tratta di contratti a tempo determinato e part-time al 50%, destinati a candidati appartenenti all’Area degli Istruttori (ex categoria C)
14 Marzo 2026 - 13:42 | Redazione
Il Comune ha riaperto i termini per partecipare alla procedura di selezione finalizzata all’assunzione di due unità di personale da inserire nello Staff degli Organi di Governo.
Si tratta di contratti a tempo determinato e part-time al 50%, destinati a candidati appartenenti all’Area degli Istruttori (ex categoria C).
Le figure selezionate lavoreranno a supporto delle attività di indirizzo e controllo del programma di governo dell’amministrazione comunale. In particolare, affiancheranno il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
Come presentare la domanda
La domanda di partecipazione deve essere:
- redatta in carta semplice
- firmata dal candidato (firma autografa o digitale)
- accompagnata da copia del documento di identità
- corredata dalla documentazione prevista nell’avviso esplorativo prot. n. 290715 del 29 novembre 2023
La richiesta dovrà essere indirizzata all’Ufficio del Sindaco e arrivare al Comune entro le ore 13:00 del 20 marzo 2026.
Sono previste due modalità di invio:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo di Palazzo San Giorgio, Piazza Italia 1, Reggio Calabria
- invio tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.reggiocal.it
Non saranno accettate domande inviate con modalità diverse da quelle indicate.
Valide anche le domande già presentate
Il Comune precisa che restano valide le domande già inviate dopo la pubblicazione dell’avviso originario del 29 novembre 2023.
I candidati che hanno già partecipato possono comunque ripresentare o aggiornare la domanda entro il nuovo termine del 20 marzo 2026 alle ore 13:00, aggiungendo eventuale documentazione integrativa oppure facendo riferimento a quella già depositata.
Dove consultare l’avviso completo
Tutti gli altri contenuti e requisiti restano quelli previsti nell’avviso originale del 29 novembre 2023, che il Comune richiama integralmente.
Il bando può essere consultato e scaricato dal sito istituzionale dell’ente:
https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/4308