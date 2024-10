Comune, formata la giunta Brunetti: al via le consultazioni per le deleghe

Trovato l’accordo, è arrivata la fumata bianca. La giunta Brunetti ha preso forma, l’ufficialità arriverà tra oggi e domani. Il rimpasto si è fermato…a metà, 4 infatti i nuovi assessori e 4 quelli confermati.

Confermati i nomi pubblicati ieri su queste pagine, la nuova giunta è formata da Rocco Albanese, Lucia Nucera, Angela Martino, Mimmo Battaglia (i 4 nomi in area Pd), Demetrio Delfino, Francesco Gangemi, Irene Calabrò e Giuggi Palmenta.

Si stanno tenendo in questo momento le consultazioni per le deleghe, domani invece sarà il giorno per la riunione dei capigruppo per stabilire l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale e poi la nuova giunta si ritroverà per verificare incompatibilità dei nuovi consiglieri comunali che dovranno subentrare ai colleghi sospesi.