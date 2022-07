Commissione Bilancio, audizione di Brunetti e voto su Dup e previsionale

Rispetto alle audizioni previste, è saltata quella del Cda di Castore per mancanza del numero legale

Battute finali in Commissione Bilancio per previsionale e Documento Unico di Programmazione. Non è stata una passeggiata serena, considerato che le sedute sono iniziate con un presidente (Mario Cardia), e si sono concluse...senza, con il vice presidente Antonio Ruvolo a prendere le redini.

Per lunedi 25 luglio previste le ultime audizioni, la dirigente dell'avvocatura Fedora Squillaci e la prevista audizione conclusiva del sindaco f.f. Paolo Brunetti. Rispetto alle audizioni previste, nei giorni scorsi è saltata quella del Cda di Castore (mentre si sono tenute regolarmente quelle del cda di Atam ed Hermes) per mancanza del numero legale.

Successivamente alle audizioni di Squillaci e Brunetti, già nella giornata di domani, è prevista la votazione sui due importanti documenti finanziari che saranno poi gli unici punti all'ordine del giorno del consiglio comunale fissato per giovedi 28 luglio.

Consiglio comunale che si preannuncia più sereno rispetto agli ultimi, grazie anche alla freschissima firma del Patto per Reggio, che ha fatto esultare l'assessore alle finanze Irene Calabrò, il sindaco f.f. Paolo Brunetti e i consiglieri delle liste civiche che hanno elogiato il lavoro del sindaco oggi sospeso Giuseppe Falcomatà, proseguendo sul solco dei comunicati quotidiani emessi da Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro.

Non è stato un addio al miele quello tra l'ex capogruppo dei Dp Mario Cardia e la maggioranza. Il consigliere comunale attualmente al gruppo misto infatti, da diversi giorni segnala la propria adesione al Gruppo Misto, ma ancora nella documentazione ufficiale e nelle votazioni in Commissione Bilancio risulta un membro della maggioranza.

Cardia rimarrà poche settimane se non giorni nel gruppo misto: come già riportato su queste pagine, è prossimo il suo passaggio all'interno dell'Udc. Assieme all'ex presidente della commissione bilancio, anche il già vice sindaco Armando Neri, che però comunicherà ufficialmente la sua decisione una volta rientrato a Palazzo San Giorgio dopo la sospensione.