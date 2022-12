Gangemi respinge la richiesta di dimissioni e punge: 'Non sceglierei il notaio del cdx...'

Comune di Reggio, l’assessore Gangemi nel corso del consiglio comunale ha risposto al consigliere di opposizione Massimo Ripepi, che ne ha chiesto con forza le dimissioni.

Mentre paralizza le procedure per l’avviamento dei concorsi al Comune, Gangemi ha pure il tempo di bloccare la procedura di assegnazione degli alloggi popolari con continue richieste di pareri e rinvii a tempo indeterminato. Chiedo pertanto le immediate dimissioni dell’Assessore al Patrimonio Edilizio”, le parole di Ripepi-

“I fatti sono incontrovertibili così come scritto dai Giudici del TAR che risulta chiarissimo. Fra trenta giorni infatti, se il Comune non assegnerà gli alloggi, il dispositivo prevede il Commissariamento del Settore Patrimonio edilizio da parte del Prefetto che provvederà ad assegnare gli alloggi agli aventi diritto che da anni soccombono inascoltati.

Non si è fatta attendere la risposta di Gangemi, che è tornato anche sulla vicenda dimissioni-notaio che ha visto qualche mese fa protagonisti i consigliere di centrodestra.

“Sono qui per amministrare e non per fare polemiche. Quando uno parla senza conoscere le norme diventa difficile replicare. Le sentenze non si discutono, in caso ci si appella al Consiglio di Stato. La differenza è che oggi si rispettano le regole, a differenza di quando Ripepi era in maggioranza.

Voglio tranquillizzare tutti dicendo che le procedure relative agli alloggi popolari sono iniziate, ed è stato il Comune a suggerire alla Regione di applicare le aliquote per 3 anni e non 1. Sulla sentenza, ci riserviamo di fare ricorso al Consiglio di Stato”, le parole di Gangemi.