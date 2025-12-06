Comune di Reggio, Caracciolo out dalla Giunta: firmate le dimissioni

Mary Caracciolo fuori dalla Giunta Falcomatà. In questi minuti, l’ormai ex assessore secondo quanto raccolto ha firmato le dimissioni, formula senza dubbio più nobile considerato che la sua nomina era arrivata nemmeno un mese fa. Un allontanamento che certamente non è una bella immagine della politica e dell’amministrazione Falcomatà.

Al suo posto, entrerà a far parte della Giunta un assessora con il timbro del Pd, una figura ancora da individuare dopo il rifiuto di Anna Briante di rientrare in Giunta. Da capire se la nomina arriverà con il sindaco Falcomatà ancora in sella, o se invece arriverà nel corso delle prossime settimane, e quindi con Mimmetto Battaglia ufficialmente nelle vesti di sindaco facente funzioni.