Comune di Reggio, ufficiale: Mimmo Battaglia è il nuovo vice sindaco
Brunetti rimane in Giunta come assessore, Battaglia sarà il f.f. fino alle elezioni: toccherà a lui guidare il Comune...e il rimpasto
06 Dicembre 2025 - 13:33 | di Pasquale Romano
Mimmo Battaglia è il nuovo vicesindaco del Comune di Reggio Calabria. Confermata l’anticipazione riportata ieri, anche rispetto alle tempestiche. Il sindaco Falcomatà ha firmato il decreto prima di partire per qualche giorno di vacanza.
Paolo Brunetti rimane in Giunta come assessore, Battaglia sarà il f.f. fino alle elezioni: toccherà a lui guidare il Comune…e il rimpasto. Ci saranno altre modifiche dell’esecutivo infatti, con un paio di assessori (almeno) che rischiano di salutare a pochi mesi dall’appuntamento con le urne.