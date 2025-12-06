City Now

Comune di Reggio, ufficiale: Mimmo Battaglia è il nuovo vice sindaco

Brunetti rimane in Giunta come assessore, Battaglia sarà il f.f. fino alle elezioni: toccherà a lui guidare il Comune...e il rimpasto

06 Dicembre 2025 - 13:33 | di Pasquale Romano

Assessore Mimmo Battaglia (3)

Mimmo Battaglia è il nuovo vicesindaco del Comune di Reggio Calabria. Confermata l’anticipazione riportata ieri, anche rispetto alle tempestiche. Il sindaco Falcomatà ha firmato il decreto prima di partire per qualche giorno di vacanza.

Paolo Brunetti rimane in Giunta come assessore, Battaglia sarà il f.f. fino alle elezioni: toccherà a lui guidare il Comune…e il rimpasto. Ci saranno altre modifiche dell’esecutivo infatti, con un paio di assessori (almeno) che rischiano di salutare a pochi mesi dall’appuntamento con le urne.

