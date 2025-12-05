Crisi al Comune, fumata nera tra Falcomatà e Rinascita. Il rimpasto toccherà a Battaglia?

Il confronto di ieri tra il sindaco Giuseppe Falcomatà e i componenti di Rinascita Comune non ha sciolto i nodi politici che da giorni agitano Palazzo San Giorgio. L’incontro, al quale hanno preso parte Filippo Quartuccio, Giuseppe Sera e Santo Bongani, mentre mancava l’ex consigliere regionale Giovanni Muraca, non avrebbe prodotto il risultato sperato.

La proposta avanzata dal sindaco non sarebbe stata accolta dal gruppo, che ora si prepara al passaggio decisivo previsto per domani. Aumenta, infatti, la curiosità in vista della convocazione da parte di Filippo Quartuccio al PalaCultura, per illustrare “i motivi di una scelta tra bilancio, retroscena e futuro politico”. Da capire cosa dirà alla stampa ed ai cittadini – tutti invitati – il già delegato metropolitano alla cultura e come intenderà porsi il gruppo nei confronti del sindaco Falcomatà.

Leggi anche

Battaglia “virtualmente” vicesindaco della città

Sul fronte del Partito Democratico, invece, la situazione appare più definita.

La “fumata” è quasi bianca. Le conferme arrivate nelle ultime ore vanno nella stessa direzione delle anticipazioni circolate nei giorni scorsi: Mimmetto Battaglia è “virtualmente”, vicesindaco della città, si attende solo il decreto, che potrebbe arrivare già nella giornata di domani, considerato che il sindaco, da domani, si assenterà per qualche giorno.

Porte girevoli in Giunta

Per quanto riguarda i rumors sull’uscita della neo arrivata delegata alla cultura, Mary Caracciolo, arrivano ulteriori conferme. In questo caso, però, potrebbe essere Battaglia a firmare il provvedimento e si dovrà, quindi, attendere qualche settimana.

Quest’ultima potrebbe non essere l’unica modifica all’interno della giunta comunale. All’orizzonte potrebbero esserci altre novità, sia in ingresso che in uscita.

La decandenza

Sullo sfondo resta il tema più grande: la decadenza formale del sindaco. Non ci sono ancora date ufficiali, ma l’orizzonte indicativo resta quello della settimana di Natale. Questo lascerebbe a Falcomatà un margine di due o tre settimane prima del passaggio di consegne.

Sul fronte RED

Infine, il quadro si complica con il ruolo del gruppo RED. L’incontro di due giorni fa con il sindaco ha attenuato solo in parte le frizioni esplose durante l’ultimo consiglio comunale, quando la discussione tra Falcomatà e i consiglieri Versace e Castorina era apparsa molto tesa. Il clima resta dunque sospeso: RED continua a mantenere un atteggiamento critico e vuole capire quale direzione prenderà Rinascita Comune prima di definire la propria posizione.