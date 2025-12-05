Comune di Reggio, crisi nella maggioranza: Quartuccio convoca la stampa

Il consigliere Filippo Quartuccio, già Delegato alla Cultura, alle Politiche Comunitarie e alle Pari Opportunità in Città Metropolitana, ha convocato una conferenza stampa per fare un resoconto dell’attività svolta e discutere degli scenari futuri.

La conferenza stampa si terrà domani, sabato 6 dicembre, alle ore 10, presso il Palazzo della Cultura “P. Crupi” (via Emilio Cuzzocrea, 48 – Reggio Calabria).

I motivi di una scelta: passato, presente e futuro per Reggio

L’evento, intitolato “I motivi di una scelta – Passato, presente e futuro per Reggio” affronterà pubblicamente e in maniera trasparente, oltre a quanto già detto, anche il delicato momento storico che sta interessando la politica locale, provando ad offrire spunti di riflessione utili ad instradare un percorso di unità e visione.

La conferenza si aprirà con la presentazione di un bilancio dettagliato dell’attività svolta da Quartuccio nel corso del mandato da delegato metropolitano. La delega alla Cultura e allo Spettacolo, in particolare, ha visto l’attuazione di un piano capillare di sostegno ad associazioni ed eventi su tutto il territorio metropolitano.

Per raccontare la propria versione e la propria visione, il consigliere Quartuccio promuove questo evento che, sebbene rivolto alla stampa, è aperto anche a tutti i cittadini che vogliano partecipare ed esprimere la loro opinione sulla città.