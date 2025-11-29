Crisi al Comune, l’allarme di Red e Dp: ‘Non esiste più una maggioranza’

"Ribadiamo con forza e convinzione la necessità di aprire urgentemente e come fino ad ora non è stato fatto un tavolo politico con i gruppi consiliari di maggioranza", affermano i due gruppi

“Con estrema preoccupazione per quelli che sono gli interessi della nostra città e l’attuazione del programma di governo cittadino prediamo atto che la crisi politica che si è palesata durante il precedente consiglio comunale si è ripetuta anche durante il consiglio comunale odierno”. Questa la presa di posizione dei gruppi Red e Dp, dopo il consiglio comunale.



“Il dato politico che emerge oggi e che è emerso nell’ultimo consiglio comunale e nelle commissioni consiliari è che non c’e’ una maggioranza politica ed i numeri necessari per poter governare i processi che riguardano le importanti scadenze che da qua a fine mandato sono previste, negare questo sarebbe un errore di visione e di strategia.



Abbiamo ribadito da subito la necessità di lavorare insieme per evitare il commissariamento del Comune di Reggio Calabria e allargare il campo del centro sinistra per arrivare uniti e pronti alle prossime scadenze elettorali completando il mandato e gli obiettivi che si siamo posti quando ci siamo candidati a guidare la città più grande ed importante della Calabria.



La posizione politica assunta dal Partito Democratico che è il partito di maggioranza relativa ed il partito del Sindaco Giuseppe Falcomatà non ci può e non ci deve lasciare indifferenti sia in relazione a quella che è la prospettiva del centro sinistra a Reggio Calabria sia rispetto all’attività istituzionale che da qua a fine mandato va realizzata.



Ribadiamo con forza e convinzione la necessità di aprire urgentemente e come fino ad ora non è stato fatto un tavolo politico con i gruppi consiliari di maggioranza ed il partiti politici al fine di rilanciare l’azione di governo superando personalismi e richieste individualistiche, mantenendo coerenza e linearità di pensiero e con l’unico obiettivo di non picconare il campo democratico che dobbiamo rappresentare rilanciando l’azione amministrativa, i nostri valori e le nostre idee”, concludono i due gruppi Red e Dp, a firma dei consiglieri Versace, Malara, Castorina e Nocera.