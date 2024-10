Nomine Hermes, fumata bianca (con sorpresa): Brunetti pronto a ufficializzare i nomi

Nomine Hermes al comune di Reggio, una conferma e una sorpresa. Arrivata la fumata bianca relativa alla “designazione di rappresentanti del Comune presso le Società partecipate dall’Ente”. Amministratore Unico/Componente di Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico/Componente di Collegio Sindacale le due posizioni ricercate ed interne ad Hermes.

Rispetto a quanto riportato su queste pagine, conferma (ma non vi erano dubbi) per Alex Tripodi quale componente del cda. Tripodi, già segretario provinciale di Articolo Uno-Mdp (Liberi e Uguali) e Consigliere delle Politiche giovanili al comune di Reggio Calabria, in passato è stato coordinatore regionale della Federazione degli Studenti e segretario provinciale dei Giovani Democratici. Non passa invece il profilo dell’avv. Germanò, che sembrava in pole per la posizione di revisore contabile. Secondo quanto raccolto da CityNow, Brunetti ha deciso di affidare l’incarico al commercialista Marcello Febert. Si attende, a stretto giro di posta, la comunicazione ufficiale da parte del sindaco f.f.

La nomina di Tripodi può essere definita una vittoria politica (anche) del sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà, che sin dalla chiusura della short list aveva inviato all’interno di Palazzo San Giorgio segnali inequivocabili di gradimento rispetto al profilo del già segretario provinciale di Articolo Uno.