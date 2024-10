Nomine Hermes, decreti pronti per Brunetti: in pole la coppia Tripodi-Germanò

Comune di Reggio e nomine interne ad Hermes, ci siamo. L’amministrazione comunale è pronta a selezionare i profili dalla short list per la “designazione di rappresentanti del Comune presso le Società partecipate dall’Ente”. Amministratore Unico/Componente di Consiglio di Amministrazione e Revisore Unico/Componente di Collegio Sindacale le due posizioni ricercate ed interne ad Hermes, con la scadenza delle domande prevista per lo scorso 25 febbraio. Due profili da selezionare e individuare a chiamata, ovvero dopo la valutazione dei curriculum da parte dell’amministrazione.

Rispetto a quanto già riportato su queste pagine, arrivano conferme riguardo i due profili che l’amministrazione comunale sembra aver trovato. Alex Tripodi e l’avv. Antonio Germanò sarebbero infatti le figure scelte dall’amministrazione comunale per aggiudicarsi le due posizioni interne ad Hermes.

Alex Tripodi, già segretario provinciale di Articolo Uno-Mdp (Liberi e Uguali) e Consigliere delle Politiche giovanili al comune di Reggio Calabria, in passato è stato coordinatore regionale della Federazione degli Studenti e segretario provinciale dei Giovani Democratici. L’avv. Antonio Germanò invece, vicino al sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, sembra essere il nome in pole per la posizione di revisore legale.

Secondo quanto raccolto da CityNow, nella giornata di oggi il sindaco f.f. del comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti potrebbe procedere con i decreti di nomina dei due profili, nomine che poi domani sarebbero attese al vaglio dell’assemblea dei soci prima della definitiva fumata bianca. La scelta di Tripodi, che incontra il gradimento del sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà, sembra aver causato qualche attrito all’interno della maggioranza con l’area De Gaetano del gruppo Democratici e Progressisti.