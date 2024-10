Comune di Reggio, il centrodestra: “Brunetti e Versace due piccoli Falcomatà. Città presa in giro”

Il naufragio dell’unanimità sul consiglio comunale congiunto relativo al documento strategico su infrastrutture e mobilità causa nuovi attriti tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra torna all’attacco, i consiglieri comunali in conferenza stampa parlano di una presa in giro per la città.

“Chiediamo che ci sia rispetto, siamo stati pugnalati alle spalle. Cosi facendo la maggioranza ci ha preso in giro, pensando che noi non conoscessimo quali fossero le loro reali intenzioni alla base del consiglio e del documento”, dichiara il consigliere Demetrio Marino di Fratelli d’Italia in apertura.

Massimo Ripepi parla di un centrodestra “unito, fronte alternativo ad un’amministrazione che a nostro avviso ha distrutto la città. Si sono replicati due piccoli Falcomatà, e fanno le stesse passerelle che faceva una volta il sindaco oggi sospeso, mi riferisco ai i due sindaci f.f. Brunetti e Versace. Ieri pensavamo ad un consiglio comunale congiunto importante, invece era solo uno spot elettorale per Italia Viva fatto ai danni della città”, afferma l’esponente di Coraggio Italia.

“Avevamo chiesto di integrare il documento con alcune modifiche, gli emendamenti Cannizzaro relativi al porto e all’aeroporto. Si tratta di fatti concreti, gli unici portati da politici calabresi al nostro territorio. Non si è voluto dare merito a chi lo ha, nessun altro parlamentare -sottolinea Ripepi- ha fatto qualcosa di simile negli ultimi 30 anni. Ci stiamo giocando una partita fondamentale per il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio e accadono queste cose”.

Forza Italia, attraverso le parole del capogruppo Federico Milia, evidenzia come si sia trattato soltanto di uno spot, inutile per la città.

“E’ stato organizzato il documento e il consiglio in 48 ore, in vista della visita prossima della Presidente Commissione Trasporti che è guarda caso di Italia Viva. Noi come centrodestra avevamo apportato delle modifiche al documento. Ieri è stato uno spartiacque per noi, l’amministrazione ha dimostrato malafede.

La nostra volontà di inserire gli emendamenti Cannizzaro su porto e aeroporto era un semplice riconoscimento per quanto fatto da tutto un gruppo politico che lavora ogni giorno per il nostro territorio. Si tratta di fatti concreti, leggi dello stato che riconoscono finanziamenti per Reggio Calabria. E’ palese -afferma Milia- come ci sia una spaccatura all’interno della maggioranza, soprattutto tra Pd e Italia Viva”.

Anche la Lega si aggiunge al coro di disappunto per quanto accaduto ieri all’interno dell’Aula Battaglia. Giuseppe De Biasi, consigliere comunale del partito di Salvini, assicura come l’opposizione abbia spirito di collaborazione e volontà di incidere per il bene del territorio reggino. “Speravamo che con il consiglio comunale di ieri l’amministrazione volesse alzare il livello politico del confronto, su tematiche così importanti per la nostra città. Abbiamo invece visto che non è cosi. Il documento è stato redatto al 95% dal centrosinistra, reputiamo che la maggioranza si sia comportata in modo scorretto. Noi come opposizione vogliamo lavorare in modo propositivo per il bene della città”.