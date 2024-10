Vicenda Castorina, Malaspina: ‘Io unico a dimettermi. Si torni subito al voto’

“Lo scorso 10 dicembre, dopo aver assistito alla decapitazione delle figure apicali dell’amministrazione comunale e al successivo penoso mercimonio di poltrone, ritenendo l’attuale consiglio totalmente delegittimato, HO RASSEGNATO LE MIE DIMISSIONI da consigliere comunale.

Ritenevo e ritengo ancora oggi che ai tanti Reggini sfiduciati ed ormai distanti dalle istituzioni, si dovesse dimostrare che non tutti coloro che fanno politica sono disposti a cedere al compromesso; non tutti sono esclusivamente interessati a soddisfare i propri egoistici interessi, non tutti sono sprofondati negli abissi dell’indecenza.

Mentre in tanti blateravano di buona politica, io, come sono abituato a fare, ho lasciato parlare i fatti. Sono un eroe? Sono un santo? NO!!!

Sono un semplice militante politico che si è candidato con il solo scopo di offrire il proprio contributo, di tentare di proporre soluzioni ai tanti problemi della Città, di mettersi al servizio della propria Comunità”.

