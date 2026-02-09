Comune di Villa S.G., De Marco (Fi): ‘In Commissione Territorio confronto utile’

“La Commissione Territorio convocata e svolta il 6 febbraio sull’emergenza erosione costiera, con particolare riferimento alla frazione di Cannitello, ha dimostrato una cosa molto chiara ovvero che quando la politica sceglie di aprirsi al confronto, la città risponde con serietà, maturità e senso delle istituzioni.

La Commissione non è stata convocata per alimentare polemiche, ma per affrontare un problema reale non più rinviabile. Le mareggiate che hanno colpito duramente Calabria e Sicilia dimostrano che non affrontare la questione significa esporsi a danni irreparabili”. E’ quanto afferma in una nota il consigliere comunale di Villa San Giovanni Domenico De Marco.

“Chi guida una comunità -prosegue De Marco- deve dimostrarsi disponibile al confronto con cittadini e comitati, soprattutto quando sono in gioco sicurezza, territorio, ed è quello che ho inteso fare invitando associazioni e cittadini a partecipare ai lavori della Commissione, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità sino ad oggi.

Ai cittadini villesi interessa che la politica si occupi seriamente dei problemi concreti, poco interesse dimostrano verso le dinamiche interne alla maggioranza o personalismi e spartizioni di poltrone.

La riunione del 6 febbraio ha finalmente consentito alla Commissione Territorio di esercitare pienamente le proprie funzioni. È un dato oggettivo che, nel recente passato, il Presidente dimissionario Idone non sia stato messo nelle condizioni politiche di svolgere fino in fondo il proprio ruolo. Riconoscerlo non è polemica, ma onestà istituzionale.

Il metodo sperimentato in questa seduta – apertura, ascolto e confronto pubblico – deve diventare la regola, dimostrando che questa è la strada giusta. È auspicabile che questo approccio venga mantenuto anche quando la maggioranza procederà alla nomina del nuovo Presidente della Commissione”.

“Scelte che incidono -afferma il consigliere comunale di Forza Italia- così profondamente sul futuro di Villa San Giovanni richiedono trasparenza, partecipazione e condivisione ed aver portato in Commissione i tecnici del redigendo piano, grazie al mio lavoro, rappresenta un momento di trasparenza e confronto con la Città rispetto a scelte calate dall’alto dall’amministrazione in carica.

È questo il terreno su cui si misura la qualità di un’amministrazione, ed è su questo terreno che negli ultimi anni sono emerse evidenti criticità.

A tal proposito, sarebbe opportuno, dopo l’ampio dibattito in Commissione aprire un ulteriore confronto tecnico sullo “Studio specialistico sugli aspetti morfo-dinamici e sull’erosione costiera del Comune di Villa San Giovanni”, finanziato dalla Regione Calabria, anche in considerazione della disponibilità dimostrata dai tecnici presenti in aula, coinvolgendo le professionalità e le competenze dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria”.

Conclude De Marco.

“Questa esigenza di confronto con la realtà dei fatti trova un riscontro puntuale anche nella nota diffusa dal Comitato di Cannitello, che ha evidenziato tutt’oggi il rischio attuale e permanente per le abitazioni, dando concretezza alla propria azione.

Questo contributo, serio e responsabile, rappresenta un esempio di controllo civico maturo e dimostra quanto sia indispensabile che la politica assuma come metodo stabile l’ascolto di chi vive ogni giorno il problema, se davvero si vuole passare dagli annunci alle soluzioni.

Non servono annunci né comunicazioni autocelebrative. Serve un cambio di passo concreto, fondato su responsabilità politiche chiare. La Commissione del 6 febbraio ha indicato una strada possibile e necessaria, che dovrebbe essere assunta, ribadisco, come riferimento stabile dell’azione amministrativa”.