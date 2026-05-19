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Corruzione al Comune di Reggio, custodia cautelare per quattro persone

Si tratta di due imprenditori e due dipendenti pubblici

19 Maggio 2026 - 08:15 | Comunicato stampa

polizia squadra mobile

Questa mattina, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sta eseguendo un’Ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro soggetti, accusati a vario titolo di diversi episodi di corruzione commessi nell’ambito della gestione degli appalti pubblici e nel rilascio di autorizzazioni. Si tratta di due pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Reggio Calabria e di due imprenditori reggini, rispettivamente amministratori di due società oggetto di sequestro.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 12:00 presso la sala Calipari della Questura di Reggio Calabria.

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