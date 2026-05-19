Reggio, convocato il Consiglio comunale alla vigilia del voto

Il Consiglio comunale di Reggio Calabria è convocato in sessione urgente per mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 8 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione vada deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione del Consiglio comunale è fissata per il prossimo 21 maggio alle ore 8.

All’ordine del giorno della seduta ci sono il contratto di servizio con Castore SPL Srl (proroga e continuità dei servizi nelle more del rinnovo contrattuale), la modifica del Piano generale delle insegne di esercizio e altri due punti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Ordine del giorno: i punti in discussione