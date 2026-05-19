Reggio, al magistrato Carlo Verardi il San Giorgio d’oro alla memoria

Così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, nel corso di un evento informale svoltasi nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove il riconoscimento è stato consegnato ai familiari del giudice, per motivi logistici con qualche settimana di ritardo rispetto alla cerimonia ufficiale al teatro Cilea.

“Magistrato che ha incarnato un’idea alta e moderna della giustizia, intesa non solo come applicazione della legge, ma come strumento concreto di tutela dei diritti e di attuazione dei principi costituzionali. Attraverso il suo impegno nella magistratura e nella riflessione culturale, in particolare all’interno di Magistratura democratica e degli Osservatori sulla giustizia civile, ha contribuito a rinnovare il modo di pensare la giurisdizione, rendendola più attenta alle esigenze della società. La sua dedizione, il rigore professionale e la sensibilità verso i cambiamenti culturali lo rendono figura di riferimento per chi crede in una giustizia equa, consapevole e vicina ai cittadini”.