Reggio, Hermes e Ordine degli Avvocati: firmato protocollo per uno sportello dedicato ai professionisti
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società e gli ordini professionali con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra le società e i professionisti
19 Maggio 2026 - 09:13 | Comunicato
A Palazzo San Giorgio, alla presenza del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Hermes Servizi Metropolitani srl e l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, finalizzato all’attivazione di uno “sportello dedicato” ai professionisti iscritti all’Ordine.
Il protocollo è stato firmato, per Hermes Servizi Metropolitani, dall’amministratore unico Manuela Chindemi e, per l’Ordine degli Avvocati, dal presidente Rosario Maria Infantino.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società e gli ordini professionali con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra le società e i professionisti per rendere più agevole la fruizione dei servizi di sportello e consentire la definizione delle istanze relative a tributi/entrate gestite dalla società per conto del Comune Il nuovo servizio prevede l’attivazione di sportelli tematici con accesso riservato agli iscritti all’Ordine, attraverso i quali i professionisti potranno interagire direttamente con gli operatori Hermes e, ove necessario, prenotare un appuntamento presso la sede della società.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie