Reggio, Hermes e Ordine degli Avvocati: firmato protocollo per uno sportello dedicato ai professionisti

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società e gli ordini professionali con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra le società e i professionisti

A Palazzo San Giorgio, alla presenza del sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Hermes Servizi Metropolitani srl e l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, finalizzato all’attivazione di uno “sportello dedicato” ai professionisti iscritti all’Ordine.

Il protocollo è stato firmato, per Hermes Servizi Metropolitani, dall’amministratore unico Manuela Chindemi e, per l’Ordine degli Avvocati, dal presidente Rosario Maria Infantino.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la società e gli ordini professionali con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra le società e i professionisti per rendere più agevole la fruizione dei servizi di sportello e consentire la definizione delle istanze relative a tributi/entrate gestite dalla società per conto del Comune Il nuovo servizio prevede l’attivazione di sportelli tematici con accesso riservato agli iscritti all’Ordine, attraverso i quali i professionisti potranno interagire direttamente con gli operatori Hermes e, ove necessario, prenotare un appuntamento presso la sede della società.