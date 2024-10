12 giugno election day: dove si vota in provincia di Reggio Calabria

L'elenco dei Comuni al voto in provincia di Reggio Calabria alle prossime elezioni amministrative

Il Ministro dell’Interno dott.ssa Luciana Lamorgese con il decreto firmato ieri ha fissato la data di svolgimento del turno elettorale nelle Regioni a statuto ordinario per domenica 12 giugno 2022 con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 26 giugno. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23.

Il Consiglio dei Ministri, sempre oggi, ha deliberato per la stessa data del 12 giugno 2022 la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari abrogativi (dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022) che saranno indetti con decreti del Presidente della Repubblica, come previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 352/70.

Le elezioni amministrative si terranno quindi il 12 giugno 2022 (primo turno) nei Comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2017 ed in quelli alle elezioni anticipate perché commissariati o per altri motivi. Sempre il 12 giugno si andrà alle urne per la votazione sui Referendum 2022.

Elezioni comunali 2022 nel reggino: l’elenco dei Comuni

I Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiamati alle urne al momento sono:

Comune – Popolazione legale – Sindaco

Antonimina – 1.361 – Pelle Luciano;

Bagnara Calabra – 10.622 – Frosina Gregorio Giuseppe;

Bovalino – 8.814 – Maesano Vincenzo;

Calanna – 979 – Romeo Domenico;

Campo Calabro – 4.410 – Repaci Rocco Alessandro;

Caraffa del Bianco – 532 – Marrapodi Stefano Umberto;

Caulonia – 7.060 – Belcastro Caterina;

Ciminà – 595 – Caruso Giusy;

Grotteria – 3.274 – Loiero Vincenzo Attilio;

Laganadi – 412 – Spadaro Michele;

Motta San Giovanni – 6.122 – Verduci Giovanni;

Palmi – 18.721 – Ranuccio Giuseppe;

Placanica – 1.250 – Condemi Antonio;

Portigliola – 1.205 – Luglio Rocco;

San Ferdinando – 4.299 – Tripodi Andrea;

San Lorenzo (**) – 2.685 – Commissario prefettizio Eugenio Barillà;

San Procopio (*) – 539 – Commissario straordinario Antonina Surace;

Staiti – 279 – Pellicanò Giovanna;

Terranova Sappo Minulio – 549 – Foti Salvatore;

Varapodio – 2.223 – Fazzolari Orlando;

Villa San Giovanni – 13.395 – Commissario prefettizio Marco Oteri.

(*) Sospensione Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 – DP 134779 del 19 novembre 2021 (Dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri assegnati all’Ente) Scioglimento Consiglio ex art. 141 d.lgs. 267/2000 – DPR 10 gennaio 2022.

(**) Mancata proclamazione del Sindaco elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021.